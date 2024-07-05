05 Июля 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Дню семьи, любви и верности в Астраханском кремле будут работать около 20 креативных площадок

8 июля традиционно отмечается День семьи, любви и верности. Масштабные гуляния пройдут в Астраханском кремле с 19:00 до 21:00. На Соборной площади будет представлено около 20 разнообразных творческих площадок с интерактивными играми и мастер-классами, сообщили в министерстве культуры региона.

Интерактивная программа «Выходи гулять» позволит взрослым окунуться в мир детства и провести время весело и активно. Там будут представлены любимые с детства игры: «Классики», «Скакалка», «Резиночка», «Городки». Ведущие программы расскажут об истории дворовых игр, а лучшие участники получат памятные сувениры.

Специалисты Государственного архива Астраханской области представят площадку «Вместе по жизни» (Твоя родословная). Они расскажут о том, как составлять родословное древо. У фотозоны с самоваром и чемоданом семейных воспоминаний каждый сможет почувствовать теплую семейную атмосферу.

фотографы споттеры фотоаппарат фотография(2010)|Фото: Накануне.RU

Служба ЗАГС Астраханской области приготовила подарок для всех влюблённых ко Дню семьи, любви и верности: приглашает пары подать в этот день заявление о заключении брака на площадке Соборной площади Астраханского кремля.

Выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества предоставит возможность приобрести изделия ручной работы, а также познакомиться с различными техниками и стилями их создания. Мастер-классы по народно-художественным ремеслам позволят участникам освоить новые навыки и научиться создавать красивые вещи своими руками. Плетение венков с ромашками станет символическим актом, подчеркивающим значимость этого цветка для праздника.

Жителей и гостей города ждет яркая концертная программа. В ней примут участие православный казачий ансамбль «Казаченька», Астраханский Театр танца, солисты Дирекции культурно-массовых программ и другие ведущие творческие коллективы и солисты региона. В формате караоке астраханцы вместе с артистами исполнят народные песни и популярные хиты. Проведут праздничный вечер известный астраханский поэт Виктор Денисов и ведущая Екатерина Зотова.

Вход свободный.

Теги: день семьи, астраханский кремль, выставка-ярмарка, мастер-классы


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