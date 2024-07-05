Эрдоган может пригласить Путина и Асада в Турцию для переговоров по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что может пригласить президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада для обсуждения сирийского урегулирования.

"Мы можем начать новый процесс [нормализации] с Сирией", - цитирует егоТАСС.

По словам Эрдогана, если Путин сможет посетить Турцию, это может стать началом нового процесса нормализации отношений Анкары и Дамаска.

Ранее Эрдоган на переговорах с Путиным в ходе саммита ШОС заявил, что ожидает его с визитом в ближайшее время.

Напомним, о подготовке визита Путина в Турцию сообщал еще в феврале помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Тогда СМИ писали, что запланированный визит отложен. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что "никакие сроки не объявлялись". Он добавил, что подготовка контакта президентов РФ и Турции продолжается, сроки будут согласовываться.