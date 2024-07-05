Новым премьер-министром Великобритании стал бывший прокурор

Король Великобритании Карл III назначил новым премьер-министром Кира Стармера, лидера партии лейбористов, которая накануне победила на парламентских выборах.

Стармер является лидером Лейбористской партии с 2020 года, а до этого был адвокатом и прокурором.

Стармер вырос в графстве Суррей, его отец был слесарем на фабрике, мать – медсестрой. После окончания гимназии получил место в Университете Лидса, где стал изучать право. В 1987 году получил квалификацию юриста и стал работать адвокатом. Тогда же начал работать с профсоюзами, защищая их интересы в судах, в том числе в нескольких крупных делах – против корпораций Shell и McDonalds.

В 2008 году Стармер стал главой Королевской прокуратуры и службы государственных обвинителей.

В 2014 году получил рыцарское звание за заслуги в области уголовного правосудия. На следующий год – в возрасте 52 лет – был избран в парламент от региона, где много лет жил со своей семьей.