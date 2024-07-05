В Екатеринбурге обнаружили мини-город с нелегалами

Силовики нагрянули с проверкой на улицу Академика Ландау в Академическом районе Екатеринбурга. Ранее поступила информация о появлении в районе мини-городка из строительных вагончиков - контейнеров, в которых с различными нарушениями проживает большое количество иностранных граждан из бывших союзных республик.

Как сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, "зачистка" прошла ранним утром пятницы, когда горожане еще спали. Всего задержали более 50 человек.

"В рейдовом мероприятии, направленном на выявление так называемых нелегалов, задействовались сотрудники ФСБ, центра по противодействию экстремизму, подразделения по вопросам миграции ГУ МВД области, а также бойцы СОБРа региональной Росгвардии. Тщательным проверкам подверглись свыше 260 рабочих. Информация бдительных жителей Академического о возможных нарушениях миграционного законодательства нашей страны, к сожалению, подтвердилась. Сыщики обнаружили и доставили в территориальный ОВД для оформления официальных документов 53 человека. Все они на основании протоколов полиции и по решению судебных органов будут в ближайшее время выдворены за пределы Российской Федерации", - отметил полковник Горелых.

Он также добавил, что подобные профилактические рейды с целью стабилизации криминогенной обстановки пройдут во всех муниципалитетах Свердловской области.