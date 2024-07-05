05 Июля 2024
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Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

На Урале оставлен в силе приговор осужденному за взятки скандальному экс-депутату

Свердловский областной суд оставил в силе приговор бывшему директору МУП "Энергосервис", уральскому экс-депутату Андрею Мерзлякову. Ближайшие годы он проведет в колонии.

В апреле 2024 года приговором Красноуфимского районного суда Мерзляков был признан виновным в получении взяток в период с 2019 по 2021 годы. По совокупности преступлений ему назначили 10,5 лет в колонии строгого режима. Также экс-депутат получил штраф в размере пятикратной суммы взятки – более 5 млн рублей и был лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 10 лет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, приговор был обжалован самим Мерзляковым и его адвокатом. Также с апелляционным представлением обратилась прокуратура, которая просила о признании смягчающих обстоятельств и смягчении наказания.

Изучив все материалы, Свердловский областной суд оставил квалификацию преступлений и наказание Андрею Мерзлякову без изменений. Было лишь внесено уточнение в основание конфискации изъятых у него денег.

депутат, камера, туалет(2017)|Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

Напомним, еще до истории с взятками, в 2017 году, Мерзляков, который тогда был депутатом Красноуфимской городской думы, угодил в серьезный скандал с установкой видеокамеры в женском туалете МУП "Энергосервис", которое он возглавлял. Впоследствии дело по статье УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни" было прекращено "в связи с раскаянием подсудимого".

Теги: Мерзляков, приговор, взятки, облсуд


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