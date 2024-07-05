Буксир столкнулся с самолетом в аэропорту Казани, повредив фюзеляж

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", который должен был вылететь в Анталью, получил повреждение после столкновения с буксиром-толкачом в аэропорту Казани.

Пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

Фюзеляж самолета получил повреждения. Пассажиры находятся в здании аэропорта и ожидают вылета по маршруту на резервном воздушном судне.

По данным прокуратуры, столкновение толкача с самолетом произошло по технической причине. Ведется проверка.

Ранее в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" прилетевший из Тобольска самолет выкатился в зону безопасности взлетно-посадочной полосы (ВПП). Никто не пострадал, повреждений воздушное судно не получило.