В Югре депутат заявил, что его не пускают к новому главе округа

В Мегионе депутат думы Виктор Макаров заявил о том, что его не пускают на встречу с новым руководителем округа Русланом Кухаруком.

В видеообращении на своей странице "ВКонтакте" депутат говорит, что оставил комментарий, а также написал на сайте губернатора, попросив Кухарука о личном приеме, когда тот приедет в Мегион. Целью встречи Макаров называет передачу документов и "рассказ исполняющему обязанности главы округа о коррупции в городе". Депутат считает, что его не пускают к главе региона умышленно.

"Мне, депутату, отказывают в личном приеме с врио губернатора, а что тогда простым жителям делать?" - задается вопросом Макаров.