Почти все активы "Макфы" перешли под управление структуры РСХБ

ООО "Управляющая компания "Агромакфа", объединяющая расположенные в Курганской области активы группы "Макфа" (крупный российский производитель макарон, муки и круп), перешло под управление ООО "РСХБ-Финанс". Соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ 4 июля.

Ранее деятельностью УК "Агромакфа" руководил Сергей Григорьев. Он занимал пост гендиректора этой компании с 2015 года.

УК "Агромакфа" является управляющей компанией АО "Долговское", АО "Новая пятилетка", ООО "Мишкинский комбинат хлебопродуктов", производитель мясных полуфабрикатов ООО "Мишкинский продукт" (все - Курганская область).

Кроме того, 4 июля под управление "РСХБ-Финанс" перешло курганское ООО "Просторы".

Ранее, 2-4 июля, "РСХБ-Финанс" уже стало управляющей организацией для примерно 20 компаний группы "Макфа", в том числе УК "М-Групп", управляющей АО "Макфа" и ООО "Рамкон" (Раменское, Московская область, входит в группу "Макфа"), а также двух крупных хлебокомбинатов в Челябинске и Екатеринбурге.

Таким образом, почти все активы "Макфы" перешли под управление структуры РСХБ, пишет "Интерфакс".

Напомним, Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства. Ответчиками, помимо "Макфы", выступали еще 33 юрлица, в том числе входящие в группу "Макфы" производители хлеба и хлебобулочных изделий АО "Первый хлебокомбинат" (Челябинск) и АО "СМАК" (Екатеринбург).