Православный активист из Екатеринбурга Сергей Алиев погиб на СВО

Командир боевого братства "За Державу обидно!", екатеринбургский православный активист Сергей Алиев погиб в зоне проведения СВО. Сообщение об этом опубликовано в официальном Telegram-канале братства.

Там говорится, что трагедия произошла вчера, 4 июля, когда Алиев доставлял лекарства для нуждающихся стариков в село Никольское. Активист попал под дроновую атаку.

"Он пешком пытался доставить необходимое для больных. Из-за крайне тяжёлой обстановки в районе села Никольское, где круглые сутки работают БПЛА, тело вынести пока не удается", - говорится в сообщении.