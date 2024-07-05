Зеленский обещает начать новое наступление для Запада, но есть условие

Украина готова начать новое наступление, но Запад должен помочь укомплектовать 14 новых бригад. Пока этого нет. Об этом Зеленский заявил в интервью Bloomberg.

По его словам, бригады стоят без оружия. Резервы есть, но у них нет соответствующего оружия, которое ранее было согласовано. Поставки идут, но медленно. И его режим начнет для Запада новое наступление, но сначала пусть дадут оружие.

То, что у режима хватает резервов, но не хватает только оружия, опровергают в западных СМИ. Так, немецкое издание Welt со ссылкой на свои источники пишет, что Украина не может выполнить план мобилизации, по которому нужно набирать по 50 тысяч человек каждый квартал, чтобы компенсировать потери и создать новые бригады. До конца года нужно мобилизовать 200 тысяч человек. Но режим значительно отстает от этих показателей.

То же самое сообщает The Wall Street Journal: у Киева нет необходимых для нового наступления сил и средств. Речь пока идет только об удержании фронта. При этом на Украине постоянно поговаривают о снижении возраста мобилизации до 18-20 лет.

Украинский нацист Игорь Мосийчук считает, что вопрос неукомплектованности бригад поднимался "гражданином Зеленским" только в контексте возможного наступления, которое он пообещал Демократической партии США в рамках избирательной кампании Джо Байдена. То есть он как бы говорит: вы заказывали наступление - дайте оружие. Но идти на эту авантюру в нынешних условиях нельзя.