"Машина хорошая": мэр Екатеринбурга прокатился на новом электробусе

В пятницу мэр Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в тестовой поездке на новом электробусе модели "Генерал".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, глава лично оценил характеристики современного транспорта.

"Машина хорошая. Будем взаимодействовать с производителем – одной из крупнейших в нашей стране компаний, которая изготавливает электробусы и трамваи. У нас уже есть предварительные договоренности с этим производителем по обновлению трамвайного парка", - заявил Орлов.

Мэр добавил, что масштабное обновление начнется уже в этом году.

Напомним, что гости международной выставки "Иннопром", которая на следующей неделе пройдет в Екатеринбурге, смогут доехать до места проведения на новеньком электробусе "Генерал". Сейчас он находится на тестовой обкатке.