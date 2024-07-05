Путин и Орбан начали обсуждение конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин начал в Кремле переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Это первые переговоры двух лидеров с момента начала СВО, а также первый визит лидера из ЕС в Москву с того же периода. В начале переговоров Орбан назвал эту встречу с Путиным "особенной". "Венгрия скоро станет единственной страной в Европе, которая сможет вести диалог и с Россией, и с Украиной", - сказал премьер-министр.

Ранее в соцсетях Орбана был опубликован снимок политика в московском аэропорту с подписью: "Мирная миссия продолжается, вторая остановка — Москва".

Путин попросил Орбана ознакомить его с позицией Венгрии и ЕС по ситуации на Украине, а также пообещал, что познакомит венгерского премьера с деталями предложений Москвы по мирному урегулированию на Украине.

На этой неделе Орбан уже посещал Киев, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. Венгерский премьер-министр предложил президенту Украины начать перемирие, но тот отказался.