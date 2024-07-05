Развожаев: ВСУ активно прощупывают оборону Крыма

ВСУ активно прощупывают систему обороны Крыма, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Несколько минут между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как ВСУ вместе с крылатыми ракетами запускают и ложные цели", - написал он в телеграм-канале.

Ранее Развожаев сообщил, что в Севастополе авиация отражает воздушную атаку "на значительном расстоянии от берега над акваторией". По его словам, все службы приведены в состояние боевой готовности. Гражданам рекомендовано оставаться в укрытиях.

23 июня ВСУ нанесли удар дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами по курортным районам Севастополя — Учкуевке и Любимовке. Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь составило 153, еще четверо погибли.