"Король ремейков": министра просвещения предложили уволить за идею переснять советскую классику

Министра просвещения России предлагают уволить. Поводом стал список из 30 советских фильмов, которые министерство предложило переснять современным российским режиссерам.

В список попали фильмы, которые ведомство отнесло к историческим, патриотическим, воспитательным. Не объясняется только одно: чем не угодили оригиналы, тем более что многие из них являются международно признанными шедеврами (лауреатами "Оскара" и Каннского кинофестиваля).

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко, сыгравший одну из главных ролей в фильме "Завтра была война" (ему тоже просят сделать ремейк), предлагает уволить Сергея Кравцова.

"Предлагаю срочно уволить министра просвещения. Никогда еще копии и репродукции не были лучше оригинала. В этих намерениях "просветителей" я подозреваю тенденцию вредительства. Снимайте свое, пусть оно будет лучше, но не трогайте классику", - цитирует Никоненко РБК.