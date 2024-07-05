Песков: Путин и Орбан обсудят тему Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что сегодня в Кремле состоятся переговоры Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Лидеры обсудят в том числе и тему Украины, заявил Песков. Видео комментария пресс-секретаря российского президента размещено в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Напомним, Виктор Орбан 5 июля прибыл с визитом в Москву, информацию подтвердил официальный представитель Орбана. Ранее СМИ сообщили о прибытии в московский аэропорт Внуково правительственного венгерского самолета.

На этой неделе Венгрия получила председательство в Евросоюзе на полгода. Орбан заявил, что постарается в этот период сделать все для начала переговоров между Киевом и Москвой. Первый визит в статусе председательствующего в ЕС Орбан нанес в Киев – это была первая с 2022 года встреча венгерского премьера с Владимиром Зеленским. В ходе переговоров с Зеленским Орбан предложил тому начать перемирие, но президент Украины отверг это предложение.