05 Июля 2024
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Фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции

Обвинение требует 6 лет лишения свободы для режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

Государственный обвинитель просит осудить режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук на шесть лет лишения свободы по делу об оправдании терроризма. Девушки вину не признают.

Девушки находятся под стражей уже больше года.

Беркович и Петрийчук судят за постановку "Финист Ясный Сокол", Пьеса рассказывает о российских женщинах, вышедших замуж за радикальных исламистов и уехавших в Сирию. Спектакль вышел в 2020 году и был номинирован на премию "Золотая маска" в четырех категориях, в двух из них – лучшая работа художника по костюмам и лучшая работа драматурга – стал лауреатом.

Теги: светлана петрийчук, евгения беркович, суд, обвинение


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