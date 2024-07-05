Обвинение требует 6 лет лишения свободы для режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

Государственный обвинитель просит осудить режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук на шесть лет лишения свободы по делу об оправдании терроризма. Девушки вину не признают.

Девушки находятся под стражей уже больше года.

Беркович и Петрийчук судят за постановку "Финист Ясный Сокол", Пьеса рассказывает о российских женщинах, вышедших замуж за радикальных исламистов и уехавших в Сирию. Спектакль вышел в 2020 году и был номинирован на премию "Золотая маска" в четырех категориях, в двух из них – лучшая работа художника по костюмам и лучшая работа драматурга – стал лауреатом.