Ухаживающим за инвалидами и стариками могут дать право на удаленную работу

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, согласно которому работодатели будут обязаны перевести на удаленный режим работы сотрудников, ухаживающих за инвалидом I группы или пожилым родственником.

Они отмечают, что пансионаты для пожилых людей или сиделки на дому являются весьма дорогостоящей услугой, на которую пенсий и социальных выплат инвалида не хватит. Сейчас в качестве меры поддержки граждан, осуществляющих уход за инвалидами I группы (кроме инвалидов с детства) и престарелыми, предусмотрена только небольшая компенсация, но только - неработающим трудоспособным лицам. В случае выхода на работу это право утрачивается.

Перевод на удаленную работу осуществляется при наличии такой возможности.