За незаконное оформление мигрантов будут конфисковывать имущество - законопроект

В Госдуму внесли законопроект о поправках в Уголовный кодекс, которые разрешают конфискацию имущества за организацию незаконной миграции. В авторах – 50 депутатов от всех парламентских фракций и сенатор Маргарита Павлова.

Инициаторы полагают, что "конфискация имущества обладает достаточно серьезным предупредительным потенциалом". "Она устраняет условия, способствующие совершению преступления, делает его экономически невыгодным, лишая нарушителя тех "благ", которые могли быть им приобретены в результате совершения преступления. Что, в свою очередь, способно значительно сократить объем "черной" экономики, связанной с организаций нелегальных миграционных потоков", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также авторы документа приводят статистику по статье 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции" за 2023 год и в I квартал 2024 года.

Так, в 2023 году зарегистрировано 1941 преступление, предусмотренное статьей 322.1 УК (+79,6%), из них по части первой - 1114 (+102,5%), по части второй - 827 (+55,7%). В течение января - марта 2024 года зарегистрировано 580 преступлений, предусмотренных статьей 322.1 УК (+75,5%), из них по части первой - 261 (+42,6%), по части второй- 319 (+98,1%).