В Екатеринбурге начали судить банду мигрантов, нападавших на иностранцев

В Екатеринбурге началось рассмотрение уголовного дела о нападениях на иностранцев. На скамье подсудимых также оказались мигранты.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, обвиняемые – уроженцы Таджикистана Идибой Худжаназаров, Рамазон Сайдамиров, Зайниддин Бахромов, Юсуф Джобиров и Далерджон Махмаджонов. Им вменяют разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере, а также создание и участие в вооруженной банде.

По версии следствия, в феврале 2013 года Худжаназаров и его брат создали банду для нападений на иностранцев и хищений их денег. Группировка действовала до февраля 2023 года. Как показало расследование, в разные годы членами банды были спланированы и совершены четыре разбойных нападения на мигрантов и организации, у которых было похищено более 53 млн рублей.

Сегодня было озвучено обвинительное заключение. Как отметили в облсуде, свою вину частично признали только Худжаназаров и Махмаджонов. Остальные вину не признали. Рассмотрение дела продолжается.