Арестованный после терактов в Дагестане бывший глава района вышел на свободу

Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, арестованный на 10 суток по статье о мелком хулиганстве, вышел на свободу.

"Вчера поздно вечером бывший глава Сергокалинского района Магомед Омаров, отец террориста Османа Омарова, отбыв установленный судом арест на 10 суток, вышел на свободу", - написал в своем Telegram-канале председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

Омарова арестовали за то, что он нецензурно выражался на улице. Сообщалось, что мужчину также могут обвинить по статье о пособничестве террористам. Напомним, два его сына были членами спящей ячейки, устроившими теракты в Дагестане. Как выяснилось, он несколько лет знал, что его дети – ваххабиты.

Ранее шестеро сыновей уволенного после терактов Магомеда Омарова арестовали по административной статье о мелком хулиганстве.