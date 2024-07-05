Новый глава Сургута вступил в должность

В Сургуте состоялась инаугурация нового главы города Максима Слепова. В своей речи чиновник отметил, что для него возглавить город – большая честь и еще большая ответственность.

В начале церемонии и.о. спикера гордумы Александр Олейников объявил о том, что городской парламент принял решение избрать главой Сургута Слепова. Он принес присягу, после чего получил удостоверение руководителя крупнейшего города Югры. На церемонии выступили сенатор от округа Эдуард Исаков и депутат Госдумы, экс-мэр Сургута Вадим Шувалов.

В Сургуте 3 июля состоялось внеочередное заседание городского парламента. На нем депутаты избрали новым мэром города спикера думы Максима Слепова. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел благословил нового мэра Сургута Максима Слепова и подарил градоначальнику икону Спасителя.