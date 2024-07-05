Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Москву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву, информацию подтвердил официальный представитель Орбана. Ранее СМИ сообщили о прибытии в московский аэропорт Внуково правительственного венгерского самолета.

Ранее ходили противоречивые слухи о том, что Орбан хочет встретиться с Владимиром Путиным. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не предоставлял Орбану мандат на переговоры с российским президентом от имени ЕС, добавив, что ЕС не ведет переговоров с Москвой. Таким образом, в Россию премьер-министр Венгрии прибыл как высшее должностное лицо своей страны.

На этой неделе Венгрия получила председательство в Евросоюзе на полгода. Орбан заявил, что постарается в этот период сделать все для начала переговоров между Киевом и Москвой. Первый визит в статусе председательствующего в ЕС Орбан нанес в Киев – это была первая с 2022 года встреча венгерского премьера с Владимиром Зеленским.

В ходе переговоров с Зеленским Орбан предложил тому начать перемирие, но президент Украины отверг это предложение.