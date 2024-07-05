05 Июля 2024
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Фото: Олег Ковалюк

От робоклуба до патриотического мемориала: в РМК подвели итоги конкурса "Измени свой город к лучшему"

В Русской медной компании подвели итоги восьмого сезона конкурса детских социальных инициатив "Измени свой город к лучшему".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, конкурс проходил уже в восьмой раз, участие в нем приняли юные жители 13 населенных пунктов в четырех регионах России. В этом году география проекта была представлена школьниками из городов Полевского Свердловской области, Орска Оренбургской области, а также из Амурского, Нанайского и Комсомольского районов Хабаровского края.

Шире всего была представлена Челябинская область: проекты заявили участники из Кыштыма, Карабаша, Варны, Карталов, Коркино, Томинского сельского поселения, поселка Межозерный и села Фершампенуаз Нагайбакского района. В каждом населенном пункте проходили презентации и защиты проектов, уже определены победители.

Конкурс детских социальных проектов "Измени свой город к лучшему"(2024)|Фото: Олег Ковалюк

"Конкурс живет и развивается, уже реализовано более 70 проектов за 8 лет. Мы ежегодно видим не только увеличение количества заявок, но и творческий рост участников. Проекты все более креативные, детально проработанные. Это отражение нашей молодежи – смелых, творческих ребят, которые хотят и знают, как улучшить окружающий их мир. Все чаще школьники представляют на конкурс инициативы по созданию общественных пространств, используют современные технологии в проектах. Некоторые идеи по-настоящему уникальны, и это очень вдохновляет. Наш проект призван помочь участникам поверить, что если приложить усилия, то всего можно добиться. Главное – действовать и верить в себя!", - отметила вице-президент по социальной ответственности и развитию территорий РМК Анна Шабарова.

На рассмотрение жюри конкурса принимались инициативы в сфере поддержки спорта и здорового образа жизни, культуры и образования, проекты по развитию инфраструктуры и благоустройству территорий, а также связанные с охраной окружающей среды города. Всего в 2024 году в оргкомитет конкурса поступила 131 заявка от школьников. Для реализации были выбраны 13 проектов. В этом году эксперты конкурса отметили инициативы с применением высоких технологий.

Так, в Полевском победил проект "Робоклуб во дворе" – городской центр развития творчества будет оснащен базовыми робототехническими наборами и столами для испытаний моделей роботов. В Кыштыме в жюри предложили объединиться для совместной работы двум участникам – авторам проектов "3D технологии в сфере образования" и "VR-технологии для изучения истории". Необходимое оборудование пополнит материально-техническую базу местного центра детского (юношеского) технического творчества. А в школьной библиотеке села Фершампенуаз появится информационный центр культуры и досуга.

Конкурс детских социальных проектов "Измени свой город к лучшему"(2024)|Фото: Олег Ковалюк

Сразу 4 проекта-победителя этого года направлены на патриотическое воспитание. В Карабаше на набережной городского пруда будет установлен патриотический мемориал. В Варненском районе реконструируют школьный музей в поселке Красный Октябрь, посвященный героическим землякам. В Хабаровском крае, в Нанайском муниципальном районе будет реализован просветительский проект "О доблести, о подвиге о славе". А в Амурском муниципальном районе издадут сборник статей к 100-летию ученого, этнографа, лингвиста, фольклориста, ветерана Второй мировой войны Николая Батуновича Киле.

Инфраструктурные проекты традиционно присутствуют среди победителей конкурса. По итогам защит в Орске будет благоустроена территория перед детской школой искусств на улице Краматорской. Согласно проекту, на средства гранта будут организованы клумбы и газоны, а главное – устроены мобильные места для зрителей, что даст возможность проводить концерты под открытым небом. В Коркинском районе будет реализован проект "Планета улыбок", в течение пяти месяцев в деревне Шумаки появится площадка для воспитанников местного детского сада, которая станет центром притяжения для детей всех возрастов. А в школе Томинского сельского поселения будут организованы красивые и функциональные рекреационные зоны на двух этажах для отдыха учащихся во время перемен.

В поселке Межозерном победил проект по созданию музейного пространства, в Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края инициатива "Детвора – дети творят радость". А в Карталах будет создан ресурсный класс – пространство для развития детей с особенностями здоровья из специализированной коррекционной школы №1. Его оборудуют интерактивными досками, модульными столами, зонами индивидуальной работы и сухим бассейном. Проект носит говорящее название "РАСтем вместе".

Конкурс детских социальных проектов "Измени свой город к лучшему"(2024)|Фото: Олег Ковалюк

Именно эти проекты будут реализованы в городах и сельских поселениях при поддержке РМК. Напомним, Русская медная компания учредила конкурс "Измени свой город к лучшему" в 2017 году. За время проведения география социального проекта выросла в два раза и охватила 13 населенных пунктов и четыре региона России. На целевые гранты от РМК уже реализовано более 70 проектов. Благодаря конкурсу в городах и поселках благоустроены территории поселений, оборудованы места отдыха и созданы условия для дополнительных занятий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Теги: конкурс, город, итоги, проекты, РМК


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