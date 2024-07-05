Банки отказываются от выдачи семейной ипотеки – ее новые параметры неизвестны

Пока власти готовят изменения в программу льготной семейной ипотеки, крупнейшие банки приостанавливают прием заявок на кредиты по этой программе с прежними условиями, пишет Forbes. По данным издания, из 15 крупнейших банков по объему выдачи семейной ипотеки только шесть готовы принимать заявки. Но и те, кто продолжает выдавать ипотеку, предупреждают клиентов о возможности пересмотра их заявок.

В банках отмечают, что готовы будут продолжить кредитование, когда правительство утвердит новые параметры.

Программа льготного кредитования для семей с двумя детьми (и более) должна была завершиться 1 июля 2024 года, но Владимир Путин анонсировал ее продление до 2030 года.