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Фото: t.me/incident_tagil

Бастрыкин потребовал повторно возбудить уголовное дело по факту избиения школьницы в Нижнем Тагиле

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал повторно возбудить уголовное дело по факту избиения 11-летней девочки в Нижнем Тагиле братьями-мигрантами из ее класса. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

"Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко повторно по прежней квалификации возбудить уголовное дело, представить заключение судебно-медицинской экспертизы, а также доложить о принятых мерах воспитательного воздействия на подростков, напавших на девочку", - сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что ранее уголовное преследование подростков было прекращено ввиду недостижения ими возраста привлечения к уголовной ответственности. В документах расследования же сказано, что телесные повреждения не нанесли девочке серьезных травм, и решение не возбуждать дело принято в связи с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие в деянии состава преступления).

Накануне Бастрыкин узнал о негативной реакции общественности на прекращение уголовного преследования в отношении двух братьев. В связи с этим глава ведомства поручил представить ему доклад о результатах расследования уголовного дела и принятых процессуальных решениях.

После избиения, за которым наблюдала мать мальчиков, пострадавшая попала в больницу. По ее словам, родительница не только не извинилась перед ней и ее бабушкой. Более того, проведя новогодние праздники в больнице, девочка узнала, что ее бабушке стали поступать угрозы о следующем избиении внучки.

Сами же школьники с матерью заявили, что подвергались травле со стороны одноклассников. А в тот день пострадавшая вместе с другими девочкам заранее назначили им "стрелку".

Теги: Нижний Тагил, СКР, Бастрыкин, девочка, школьница, братья, мигранты, избиение, уголовное дело


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