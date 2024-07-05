В Киргизии предотвратили попытку силового захвата власти

В Киргизии предотвращена попытка насильственного захвата власти, сообщили в Госкомитете нацбезопасности республики.

"Пресечена противоправная деятельность деструктивной группы, которая вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране путем организации массовых беспорядков, сопряженных с гибелью граждан”, - говорится в сообщении спецслужбы.

Сообщается, что заговорщиками были криминальные элементы и религиозные радикалы. Сейчас все задержанные находятся в СИЗО.

У подозреваемых изъяли компоненты для самодельных бомб, огнестрельное оружие, боеприпасы, бронежилеты, рации, дроны, форма сотрудников силовых ведомств".

Попытки госпереворотов в Киргизии, судя по всему, предотвращают достаточно часто. Так, в январе этого года президент страны Садыр Жапаров сообщил о раскрытии заговора, который готовили "те, кто раньше воровал из казны и уклонялся от уплаты налогов".