В 2024 году в Екатеринбурге установят больше 50 умных остановок

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал увеличение числа умных остановок в уральской столице. По его словам, уже в этом году город получит еще 52 новейших остановочных комплекса.

"Комфортная среда проявляется в любой детали мегаполиса. Удобная и современная транспортная инфраструктура – важнейшая часть городского хозяйства. В общей сложности на улицах Екатеринбурга в этом году обустроим 52 остановочных комплекса нового типа", - написал Орлов в своих соцсетях, добавив, что рабочие уже собрали каркасы и завершают отделку 20 остановок.

Комплексы отличаются от привычных нам остановок большим размером - в 1,5 раза, а также антивандальным покрытием. При необходимости на навесах могут быть установлены видеокамеры и информационные табло. Пока они расположились на самых оживленных улицах Екатеринбурга, но в перспективе могут появиться и на менее загруженных участках.