Губернатор Ямала предостерег главу Нового Уренгоя от непрозрачных трат бюджетных денег

Глава Ямала Дмитрий Артюхов встретился с и.о. руководителя Нового Уренгоя Андреем Колодиным. Напутствуя нового руководителя газовой столицы России, губернатор обратил его внимание на то, что надо самое пристальное внимание уделять прозрачности всех процедур, сопровождающих бюджетные расходы, предусмотренные на масштабные строительные работы и праздничные мероприятия.

"Новый Уренгой обладает огромным потенциалом – и экономическим, и градостроительным. Понимаю приоритеты развития города. Он в последние годы получил мощный импульс и необходимо сосредоточиться на продолжении этой работы. Важна и текущая работа, чтобы уже в ближайшее время сделать газовую столицу еще более комфортной, уютной не только на главных улицах, но и на окраинах, в отдаленных районах Коротчаево и Лимбяяхе", - цитирует Колодина администрация главы Ямала.

Ранее состоялась довольно внезапная отставка теперь уже экс-главы Нового Уренгоя Андрея Воронова. 3 июля Воронов арестован в Москве. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере.Политолог Александр Безделов, комментируя в разговоре с Накануне.RU арест Воронова, сообщил, что не надо искать в этой истории подвох. Никакой заранее готовой "папочки", где хранились бы какие-то материалы на Воронова, не было, компетентные органы просто "копнули" и нашли.