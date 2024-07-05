Грозы, град, жара: российские регионы накрывает аномальной погодой

Метеорологи предупреждают об аномальных погодных явлениях сразу в нескольких регионах страны. На Северном Кавказе установилась небывалая жара, температура воздуха доходит до 37 градусов.

А в центральной и северо-западной части страны ожидают резкую перемену погоды, на смену жаре придет холодный фронт, он будет сопровождаться грозами, градом и ветром до 27 м/с. Такую погоду ждут в Москве и Подмосковье, Калужской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, а также в Карелии.

Также грозу с сильным ветром ждут в Иркутской области.