Жителей Екатеринбурга оштрафовали уже на 1,5 млн рублей за нарушения противопожарного режима

В Екатеринбурге составлены сотни протоколов за нарушения противопожарного режима. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что с 12 апреля на Среднем Урале введен особый противопожарный режим. Это значит, что любое разведение огня, в том числе в мангале для приготовления шашлыков, на территории региона запрещено. Действует такой запрет и в уральской столице. Нарушителей ждут штрафы.

Как пояснили в комитете административных органов Екатеринбурга, с момента его введения проведено уже более 850 рейдов. В них участвуют сотрудники полиции, МЧС, лесных хозяйств, администраций районов и их подведомственных учреждений.

Рейды проходят ежедневно, в том числе по местам отдыха уральцев на водоемах. По факту выявленных нарушений составлено уже 380 протоколов на сумму более 1,5 млн рублей.

Напомним, на этой неделе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил принять дополнительные меры противопожарной безопасности из-за жары.