В Севастополе авиация отражает воздушную атаку
В Севастополе авиация отражает воздушную атаку "на значительном расстоянии от берега над акваторией", сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, все службы приведены в состояние боевой готовности. Гражданам рекомендовано оставаться в укрытиях.
"Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки", - отметил Развожаев.
23 июня в результате удара ракетами ATACMS по Севастополю погибли четыре человека (в том числе двое детей), 153 человека пострадало.