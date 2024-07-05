Кольцовские таможенники остановили гражданина Китая, пытавшегося провезти 11 килограммов роутеров

Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира рейса "Екатеринбург - Пекин" 20 незадекларированных роутеров весом 11 кг. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Гражданин Китая вошел в "зеленый коридор", заявив тем самым, что ему нечего декларировать. Однако в чемодане таможенники обнаружили партию маршрутизаторов. Инспекторам мужчина пояснил, что как сотрудник китайской компании искал в России потенциальных клиентов для роутеров. О том, что товар подлежит декларированию, он не знал, таможенные правила не изучал.

Таможенники возбудили дело об административном правонарушении. Пассажиру грозит штраф и конфискация.

"Через "зеленый коридор" можно перемещать только товары для личного пользования. Все, что ввозится или вывозится для работы или любой другой деятельности, связанной с получением выгоды, необходимо декларировать в соответствии с законодательством", - рассказал начальник таможенного поста в аэропорту "Кольцово" Сергей Боровик.