Минпрос предлагает снять ремейки 30 культовых советских фильмов

Министерство просвещения России предлагает переснять 30 советских фильмов историческо-патриотической тематики и экранизировать 15 литературных произведений, говорится в сообщении Союза кинематографистов России. И если с экранизациями все более или менее понятно, то причин, по которым уже существующие картины не устраивают министерство, не называется.

Между тем, некоторые ленты из списка на "пересъёмку" считаются шедеврами мирового кинематографа (например, фильм "Летят журавли" Михаила Калатозова получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля). Сможет ли Минпрос ручаться, что у нынешних кинематоргафистов выйдет по крайней мере не хуже?

В министерстве Сергея Кравцова предлагают переснять фильмы Сергея Эйзенштейна "Александр Невский" и "Иван Грозный", приключенческую ленту по рассказам Анатолия Рыбакова "Кортик", оскароносную картину "Война и мир" Сергея Бондарчука, передает РБК.

Стоит отметить, что пока ни один переснятый в современной России советский фильм не переплюнул в прокате оригинал и не стал классикой.