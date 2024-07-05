Правительство обсуждает изменение условий IT-ипотеки

Правительство России обсуждает возможность изменения условий IT-ипотеки. Так, для городов-миллионников может быть снижена максимальная сумма кредита (сейчас она составляет 18 млн руб.). Ее могут снизить до 9 млн руб. – максимального лимита IT-ипотеки для остальных населенных пунктов, передает РБК со ссылкой на источник, близкий к Минцифры. Он отметил, что сейчас 40% IT-ипотеки выдается в Москве, и власти недовольны этим фактом.

Источник сообщил, что рассматривается и некий альтернативный вариант, который предусматривает стимулирование айтишников из регионов на покупку недвижимости. В Минфине заявили, что обсуждается и изменение других параметров программы, в том числе и ставка. Сейчас она составляет 5% - это одна из самых привлекательных льготных ипотечных программ.