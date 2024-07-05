ФСБ: Предотвращен теракт на оборонном предприятии в Самаре

Силовики предотвратили теракт на оборонном предприятии в Самаре. Как сообщил в ФСБ, его планировал местный житель по заданию представителя проукраинской террористической организации. Возбуждено уголовное дело.

По данным спецслужбы, в середине 2023 года житель Самары вступил в переписку с членом проукраинской террористической организации и согласился совершить теракт в городе. Для этого он занимался сборкой самодельных зажигательных устройств, передает РИА Новости.

Ранее в Севастополе была раскрыта группа агентов украинских спецслужб. Ее члены планировали диверсии и теракты против военнослужащих Черноморского флота РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур.