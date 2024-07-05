Дезертиру СВО дали 10 лет за убийство сокамерника

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал виновным 37-летнего Дениса Галияхметова в убийстве своего сокамерника. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе суда.

Напомним, что в уралец был участником СВО, однако после был осужден за дезертирство.

Во время суда он пояснил, что его сокамерник вел себя неадекватно: мыл руки в унитазе, истерично смеялся. В какой-то момент его поведение и вовсе стало агрессивным - он выбил дверь в туалет, а 5 ноября прошлого года якобы ударил Галияхметова. Завязалась драка, в ходе которой последний избил своего сокамерника до смерти.

Суд отправил осужденного в колонию строгого режима, где тот проведет следующие 10 лет.