05 Июля 2024
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Фото: Андрей Сергиенко

На Ямале проведут 30 акций по уборке мусора

До конца осени в муниципалитетах ЯНАО проведут более тридцати мероприятий по озеленению и очистке территорий от мусора. Старт проекту "Чистая среда" уже дан в селе Новый Порт, рассказали в пресс-службе компании "Газпром нефть".

Мероприятие "Экопикник" 4 июля объединило новопортовцев, волонтеров и приглашенных экспертов. Кроме очистки поселка от бытового и исторически накопленного мусора, жители поучаствовали в лекциях и мастер-классах, узнали, какие предметы быта производят из переработанных пластиковых бутылок. Также в рамках мероприятия участники высадили цветы и деревья в парке Бекмана.

На июль и август запланированы две экспедиции общественной организации "Зеленая Арктика": волонтеры приедут в Мыс Каменный и природный парк "Ингилор", чтобы сделать эти локации чище. Также в нескольких районах Ямала организуют волонтерские акции с участием школьников. Вовлечение местных жителей в экологические проекты – один из главных эффектов этой работы, считают организаторы.

Озеленение на Ямале(2024)|Фото: Андрей Сергиенко

"В свое время мы показали пример бережного отношения к территории, привезли актуальные форматы работы с подрастающим поколением, доказали, что тема экологии может быть интересной и касается каждого. И сегодня в этот процесс вовлечен каждый второй житель Нового Порта и Мыса Каменного", – говорит заместитель генерального директора по организационным вопросам "Газпромнефть-Ямала" Евгений Захаров.

За прошлый год в проекте "Чистая среда" приняли участие 4,5 тысячи местных жителей и волонтеров нефтегазовых предприятий. На площади в 730 га они собрали более 900 тонн мусора. Проект ежегодно реализуется по программе "Родные города" компании "Газпром нефть". Кроме того, кроме того нефтяники поддерживают грантами экологические инициативы ямальцев.

"Ямал – территория с хрупкой экосистемой, сохранить которую возможно только совместными усилиями. Социальные проекты компании "Газпром нефть" в Ямальском районе объединяют представителей разных сообществ и демонстрируют системный подход к решению экологических вопросов в регионе. Это комплекс мероприятий, который не только решает вопросы, актуальные сегодня, но и формирует особое отношение к родному краю", – подчеркивает замгубернатора ЯНАО, директор департамента природных ресурсов и экологии Андрей Гаранин.

Озеленение на Ямале(2024)|Фото: Андрей Сергиенко

Теги: Озеленение, мусор, Ямал


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