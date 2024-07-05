Telegraph: ВС РФ вскоре могут полностью уничтожить военную авиацию ВСУ

Российские удары по военной инфраструктуре Украины могут привести к полному уничтожению авиации ВСУ, говорится в статье газеты Telegraph.

"Вскоре российские удары могут стереть в пыль все, что осталось от Воздушных сил Украины", — заявил военный обозреватель Дэвид Экс.

По его словам, российская армия ярко продемонстрировала, что ждет западные истребители F-16 и Mirage 2000, когда те поступят на Украину.

Ранее Минобороны России отчиталось о поражении украинских военных аэродромов. 4 июля сообщалось о ракетном ударе по аэродрому Долгинцево, где был уничтожен истребитель МиГ-29. 3 июля Минобороны заявило об ударе "Искандером" по аэродрому Полтава, где был уничтожен вертолет Ми-24. 2 июля сообщалось о групповом ракетном ударе по стоянке самолетов на аэродроме Миргород — там уничтожены пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27.