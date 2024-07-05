05 Июля 2024
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Политика Оренбургская область
Фото: Официальная страница мэра Орска Василия Козупицы &quot;ВКонтакте&quot; / vk.com/vn.kozupitsa

Оскандалившийся мэр Орска ушел в отставку

Мэр Орска Василий Козупица ушел в отставку. Заявление градоначальника принял губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время рабочей встречи с мэром.
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В региональном правительстве сообщили, что Орский городской совет депутатов рассмотрит заявление Козупицы на ближайшем заседании – 10 июля. Тогда же будут назначены сроки проведения конкурса на должность главы города.

Напомним, Оренбургская область минувшей весной столкнулась с масштабным наводнением. Особенно сильно пострадал Орск: в нем 5 апреля прорвало дамбу стоимостью около 1 млрд руб. Ее построили в 2014 году — она не простояла и 10 лет. Оказалось, что это насыпное сооружение, а не гидротехническое. Судебный эксперт сообщил, что в ходе возведения дамбы в Орске был допущен ряд нарушений, в том числе, при составлении сметы и при составлении актов выполненных работ.

На фоне масштабной трагедии глава затопленного Орска заявил, что горд за переехавшего в Саудовскую Аравию сына. СМИ сообщили, что Николай Козупица уехал из России, произошло это, по совпадению, после объявления частичной мобилизации. Известно, что с тех пор он жил в Саудовской Аравии, а потом — якобы в Объединенных Арабских Эмиратах, где также весной, предположительно, приобрел элитное жилье.

Интересно, что сам мэр говорил, что не собирается увольняться, поскольку уйти в отставку во время затопления будет "не по-человечески, не по-государственному". Чиновник сказал, что самым эмоционально сложным для него моментом во время паводка стала акция протеста орчан, недовольных бездействием власти.

Теги: василий козупица, орск, отставка


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