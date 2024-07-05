На Урале осуждена врач, получавшая взятки за липовую вакцинацию от ковида

На Среднем Урале суд взыскал деньги, незаконно присвоенные сотрудницей больницы Верхнего Тагила. Врач получила их за липовые данные о прохождении вакцинации от ковида.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, суд признал женщину виновной в получении взяток. Как показало расследование, фельдшер вносила ложные сведения о вакцинации против СOVID-19 в учетные медицинские документы. На их основании формировался сертификат о вакцинации (QR-код), дающий право посещать мероприятия и заведения.

За это сотрудница больницы получила от уральцев 72 тысячи рублей взяток. В дальнейшем все махинации вскрылись, было возбуждено уголовное дело.

Прокурор направил иск о взыскании с женщины денег, полученных ею в качестве взяток, в доход государства. Суд эти требования поддержал.

Напомним, что COVID-ограничения в Свердловской области сняли в марте 2022 года.