В Россию будут завозить "знаменитый" белорусский рислинг

В Россию начались поставки продукции Минского завода виноградных вин. Названия напитков очень схожи с известными западными брендами.

Одни участники рынка считают, что это реэкспорт западной продукции в обход заградительных российских пошлин для алкоголя из "недружественных стран". Другие полагают, что белорусский завод копирует европейские напитки в условиях, когда защита товарных знаков ослабла.

По данным "Коммерсанта", в российской рознице можно будет встретить напитки "Грюнер Вельтлинер", "Рислинг" и игристое вино "Глера Спуманте Экстра Драй", чье название схоже с Glera Spumante Extra Dry от итальянской винодельни Villa degli Olmi.

Ранее эксперты прогнозировали, что скоро импортные вина в России из-за пошлин станут недоступной роскошью. Высокие пошлины приведут к сильному росту цен и снижению объема поставок не меньше, чем на 15% к концу года, писал Forbes. При этом у российских производителей нет ресурса заменить импорт, поэтому вина будет меньше, оно будет дороже, а часть потребителей перейдут на водку и коктейли.