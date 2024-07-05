40 уральских школьников пройдут образовательный интенсив "Атомы будущего"

"Атомстройкомплекс" организовал образовательный интенсив для детей сотрудников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, уральский девелопер ежегодно организует специальную смену для детей сотрудников на базе загородного образовательного центра "Таватуй" фонда "Золотое сечение". Участниками образовательного интенсивного курса "Атомы будущего" в 2024 году стали 40 школьников. Для каждого был составлен план развития личностных и интеллектуальных навыков с защитой индивидуального проекта в финале смены.

Компания уже несколько лет сотрудничает с региональным центром выявления и поддержки одаренных детей по модели образовательного центра "Сириус" – фондом "Золотое сечение". В этом году даже в названии финальной защиты индивидуальных проектов обыграли название бренда: Аукцион Талантов Образовательного Масштаба. Такие мероприятия, помимо индивидуального развития школьников, являются частью воспитания трудовых династий и вовлечения детей в профессию родителей.

"Атомстройкомплекс" активно поддерживает стремление детей к интеллектуальному развитию, реализации когнитивного и творческого потенциала. Помимо корпоративных смен на инновационной площадке дополнительного образования и отдыха "Золотое сечение", "Атом" выступает партнером региональных и федеральных чемпионатов и хакатонов, в том числе связанных с профориентацией. Эта возможность взаимодействовать напрямую с системой образования позволяет формировать программы ранней профориентации с учетом реальных запросов ведущих компаний-работодателей", - отметила директор по персоналу компании "Атомстройкомплекс" Галина Хабарова.

В прошлом году под эгидой кейс-чемпионата "Профи" и при поддержке девелопера прошел марафон профессий "Ландшафтный дизайн", посвященный благоустройству территории общеобразовательной школы №75 Екатеринбурга. В этом году "Атомстройкомплекс" запустил образовательный проект для учеников средних классов. Им предстоит разработать прототип детского конструктора, посвященного четырем известным памятникам архитектуры Екатеринбурга. Деревянные версии спортивного комплекса "Динамо", Белой Башни, гостиницы "Исеть" и Главпочтамта станут корпоративным сувениром к 30-летнему юбилею "Атомстройкомплекса" в 2025 году.