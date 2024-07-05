Херсонская область запросила у Москвы 2,4 миллиарда рублей на зарплаты бюджетникам

Херсонская область получит от федерального правительства дополнительные 2,4 млрд руб. "на поддержание сбалансированности регионального бюджета".

"Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств региона во втором полугодии 2024 года. Речь в том числе идет о зарплатах работникам бюджетной сферы и социальных выплатах гражданам", - говорится в сообщении правительства России.

В сообщении не указывается, чем вызван дисбаланс в региональном бюджете и где просчитались с планированием, какие расходы не были учтены или почему сократилась доходная часть бюджета.

Накануне стало известно, что Хакасия запросила аналогичный вид помощи у правительства России – в республиканском бюджете не хватает по меньшей мере 9,2 млрд руб., если средства не будут предоставлены, то регион окажется на грани дефолта. Здесь, в отличие от Херсонской области, указывают причину: снижение почти на четверть поступлений от налогов и из других видов источников. Снижение налоговых поступлений от алюминиевой и угледобывающей промышленности связывают с санкциями.