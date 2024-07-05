Вылетела из салона при столкновении. В Верхней Пышме в ДТП погибла девушка

В Верхней Пышме прокатный автомобиль врезался в опору освещения, в результате чего из салона вылетела пассажирка. Девушка скончалась на месте происшествия, сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла сегодня утром напротив д.2 пр.Успенский. По предварительным данным, водитель "Фольксвагена" не справился с управлением и допустил съезд с дороги, после чего наехал на ограждение и опору освещения. Затем машина опрокинулась набок и наехала на кустарниковую растительность.

Одна из пассажирок была не пристегнута и вылетела из салона. От полученных травм девушка скончалась на месте. Пассажир на переднем сидении, как и водитель, с ранениями различной степени тяжести были доставлены в больницу, медики оказывают им необходимую помощь. Личности участников автоаварии в настоящий момент устанавливают сотрудники полиции.

На месте трагедии уже проводятся процессуальные действия, организовано расследование. В каком состоянии находился водитель в момент ДТП будет установлено в медицинской организации по результатам экспертизы.

Госавтоинспекция призывает водителей выбирать безопасный стиль вождения и контролировать использование ремней всеми пассажирами, находящимися в салоне транспорта. Напоминаем, что в Свердловской области неверно выбранная скорость водителями, является одной из главных причин трагических ДТП.