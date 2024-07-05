Кремль не участвует в дискуссии на тему запрета никабов

В Кремле не ведутся дискуссии на тему запрета никабов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не участвуем в этой дискуссии", - приводит его слова РБК.

Никаб – вид головного убора мусульманок, полностью закрывающий лицо – есть только прорезь для глаз.

4 июля председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа и муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Хаджи Бердиев подписал указ о введении на территории республики временного запрета на ношение никабов. До этого заместитель муфтия Дагестана Абдулла Салимов заявил, что муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев на основании заключения отдела фетв объявил о временном запрете ношения никабов.

Ранее запретить никаб для ношения в общественных местах призвал глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Его поддержали некоторые члены СПЧ. Так, правозащитник Кирилл Кабанов считает, что никаб – проявление радикализма, его ношение является провокацией.