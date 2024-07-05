В Тюменской области в авариях погибли двое людей и пострадали пятеро детей

В Тюменской области за сутки произошли несколько аварий, в которых погибли и пострадали люди. Например, среди пострадавших – пятеро детей.

Например, четыре человека, в том числе трое подростков, пострадали в ДТП с электросамокатами. Возле дома №9 по улице Эрвье в Тюмени опрокинулся электросамокат, на котором ехали две девушки 16-ти и 17-ти лет. Подростки взяли электросамокат в аренду, чтобы доехать до дома. За рулем находилась младшая девочка, она не справилась с управлением. 17-летняя пассажирка получила ссадины лица.

Кроме того, "Мазда 3" и электросамокат столкнулись у дома №11 по Советской в селе Онохино Тюменского района. Автомобиль поворачивал налево, а две девочки 10 -ти и 11-ти лет пересекали проезжую часть вдвоем на электросамокате вне пешеходного перехода. Школьницы получили ушибы, сообщает ГАИ Тюменской области.