В аэропортах Турции ужесточат досмотр пассажиров

Турецкий парламент принял поправки в закон о гражданской авиации – теперь досматривать в аэропортах страны будут тщательнее.

Так, служба безопасности сможет досматривать вещи пассажиров не только при входе в терминалы аэропортов, но и при переходе в зону посадки.

Досматривать сотрудники аэропортов смогут и электронные устройства. В случае отказа предоставить гаджеты на досмотр пассажира могут не пустить в аэропорт.

Также у пассажиров будут конфисковывать вещи, запрещенные к проносу в здание аэропорта и на борт самолета.