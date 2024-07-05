Действие водительских прав хороших автомобилистов предложили продлить до 15 лет

В Госдуме предлагают выдавать водительские права не на 10, а на 15 лет, но только тем водителям, которые хорошо себя зарекомендовали: не становятся виновниками ДТП и не нарушают ПДД. Для всех остальных предлагается сохранить условия, пишет Shot со ссылкой на инициативу фракции "Новые люди".

В публикации не сообщается, на какой срок будут выдаваться права по умолчанию в первый раз, ведь получающий документы новоиспеченный водитель еще ничего не нарушил, но и поощрения не заслужил.

Во фракции считают, что добросовестные водители достойны того, чтобы реже проходить медосмотры и платить пошлины, также это снизит нагрузку на госорганы и стимулирует водителей соблюдать правила.