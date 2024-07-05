В Екатеринбурге задержали мужчину: он якобы пытался похитить девочку

В Екатеринбурге задержали пьяного мужчину, который якобы пытался похитить девочку.

Информация об инциденте появилась в городских Telegram-каналах. Со слов очевидцев, накануне вечером на улице Технической некий человек пытался затащить девочку в машину. Наблюдавшие это жители вызвали полицию.

Однако в МВД попытку похищения отрицают. По данным силовиков, мужчина был сильно пьян. Его задержали и доставили в отдел.

Напомним, недавно в Екатеринбурге нашли и передали матери 3-летнего ребенка. Выяснилось, что мальчика похитил его собственный отец.