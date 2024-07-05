Рособрнадзор: Прокуратура не нашла подтверждения неэтичного досмотра девочек на ЕГЭ

Инцидент на ЕГЭ в Воронеже произошел из-за неправильной настройки металлоискателя, который реагировал на мелкие металлические элементы на одежде школьников. Факты неэтичного досмотра девочек не подтвердились, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Отмечается, что информация о проведении досмотров и требованиях снять какие-либо предметы одежды не была подтверждена прокуратурой.

Кроме того, в Рособрнадзоре добавили, что организаторы начали контрольные мероприятия по допуску участников на экзамен менее чем за пять минут до начала инструктажа в классах. "Все это в совокупности привело к затруднению прохода и опозданию нескольких участников на экзамен", - заявили в ведомстве.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что досмотр выпускников перед ЕГЭ не предусмотрен порядком проведения экзамена, есть регламент прохода рамок. Заявления прозвучало после череды скандалов, связанных с досмотрами школьников в Воронеже, Московской области, Чувашии.

Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова предложила отменить досмотр перед ЕГЭ после череды скандальных случаев, когда выпускников заставляли раздеваться до нижнего белья.